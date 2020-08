Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Einbruchsversuche

Ibbenbüren-Laggenbeck (ots)

Unbekannte haben versucht in der Zeit zwischen Montag (03.08.), 08.00 Uhr, und Donnerstag (06.08.), 11.30 Uhr, in ein Reihenhaus einzudringen. Das Haus steht an der Laggenbecker Straße, zwischen der Wilhelmstraße und der Straße Am Winterhügel. Die Unbekannten versuchten sieben verschiedene Wohnungstüren des Reihenhauses aufzuhebeln. Es gelang ihnen allerdings nicht, in die Wohnungen einzudringen. Zeugen, denen in der Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

