Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, vorsätzliche Brandstiftung - zwei Restmülltonnen beschädigt -

Greven (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist am frühen Samstagmorgen (08.08.), gegen 02.40 Uhr, eine Restmülltonne, die auf der Martinistraße 28 stand, in Brand gesetzt worden. Eine weitere Tonne, die im direkten Umfeld stand, wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Zeugin hatte zur Tatzeit zwei Männerstimmen im Bereich der Mülltonnen gehört. Danach sei ein Knallgeräusch zu hören gewesen. Kurz darauf habe sie dann die brennende Tonne gesehen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach bisherigem Stand ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

