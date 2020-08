Polizei Steinfurt

POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, den 08.08.2020

Steinfurt (ots)

Kreis Steinfurt, zwei tödliche Badeunfälle

Hörstel, Torfmoorsee Freitag, 07.08.2020, 18.30 - 21.30 Uhr Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Ibbenbüren wurde zunächst am Torfmoorsee als vermisst gemeldet und wurde circa 3 Stunden später nach umfangreichen Suchmaßnahmen in einer Tiefe von 15 Metern von Feuerwehrtauchern tot aus dem See geborgen. Für die Suche wurden Feuerwehrkräfte, Polizeikräfte und ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt.

Greven, Gundruper Berge, sogenannter Bockholter See Freitag, 07.08.2020, gegen 21.30 Uhr Ein 44-jähriger Mann aus Münster begab sich in den Abendstunden zum Schwimmen in den See. Er wurde von Bekannten kurze Zeit später leblos im See entdeckt und aus dem See gezogen. Er verstarb trotz durchgeführter Reanimationsversuche der Bekannten und der hinzugezogenen Rettungskräfte der Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell