Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 28-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, gegen 13 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße leicht verletzt. An der Einmündung zum Haarener Weg stieß der Mann mit dem Ford Fusion eines 48-Jährigen zusammen. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. (ag)

