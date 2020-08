Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich-Wechte, versuchte vorsätzliche Brandstiftung

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Saerbecker Damm in Höhe der Hausnummer 141 mit einem brennenden Grillanzünder versucht, trockenes Gras und Buschwerk in Brand zu stecken. Ein Zeuge, der mit seinem Pferd unterwegs war, bemerkte allerdings den Brand rechtzeitig und konnte das etwa einen halben Quadratmeter große Feuer austreten. Reste des Grillanzünders konnten von eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt werden. Es gibt bisher keine Täterhinweise. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

