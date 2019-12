Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei kontrolliert erneut Fahrräder und E-Scooter: Besonderer Fokus auf Prävention

Über Gefahren aufklären, Transparenz für polizeiliche Maßnahmen schaffen und Sensibilisieren - dieses Mal standen die Unfallverhütung und Prävention im Fokus einer mehrstündigen Kontrolle der Karlsruher Verkehrspolizei.

Mit rund einem Dutzend Beamten, darunter auch Kräfte der Fahrradgruppe der Bereitschaftspolizei, hatten die Verkehrspolizisten am Donnerstagmorgen an verschiedenen Stellen in der Karlsruher Innenstadt Kontrollaktionen durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) sowie Fahrradfahrer.

Die Kontroll- und Informationsaktion wurde von den Angesprochenen positiv aufgenommen. Wenngleich auch der Schwerpunkt im präventiven Bereich lag, wurden von den Beamten mehrere Verstöße festgestellt, die auch entsprechend geahndet wurden.

