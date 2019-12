Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Wintergarten nach Explosion in Brand geraten

Bruchsal (ots)

Nach einer Explosion ist in der Bruchsaler Goethestraße am Donnerstag kurz vor 14 Uhr ein Wintergarten in Brand geraten. Bei eigenen Löschversuchen ist ein 41 Jahre alter Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt worden. Es entstand an dem Wintergarten ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro. Dabei handelt es sich um eine überbaute Terrasse. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr aus Bruchsal eilte mit starken Kräften vor Ort und konnte das Feuer bis gegen 14.20 Uhr löschen. Durch den Einsatz von Löschwasser kam es allerdings durch Reaktionen mit Chemikalien zu weiteren kleineren Explosionen, bei denen niemand verletzt wurde.

Derzeit sind Fachkräfte von Feuerwehr und Polizei damit beschäftigt festzustellen, um welche Gefahrstoffe beziehungsweise Chemikalien es sich dabei handelt. Nach den ersten Erkenntnissen hatte der 41-Jährige mit den noch unbekannten Stoffen herumhantiert. Das Kriminalkommissariat Bruchsal führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

