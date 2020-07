Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichen im Gebüsch versteckt

Kaiserslautern (ots)

Ein Versteck im Gebüsch hat ein Mann am Dienstagvormittag in der Gut-Heim-Straße entdeckt. Als der 58-Jährige nachschaute, fand er ein Kennzeichenpaar aus der Rhein-Neckar-Region. Der Mann verständigte die Polizei und übergab die beiden Schilder den Beamten. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass die Kennzeichen im März in Speyer als gestohlen gemeldet wurden und zur Beweissicherung ausgeschrieben waren.

Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wer die Kennzeichen in dem Gebüsch ablegte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

