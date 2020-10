Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Häuser von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Jungfernkopf und -Harleshausen:

Unbekannte sind am gestrigen Sonntagabend in zwei Häuser im Gladiolenweg und im Kornblumenweg in Kassel eingebrochen, wurden aber in beiden Fällen gestört und ergriffen daraufhin die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass beide Einbrüche auf das Konto derselben Täter gehen. Sie sind auf der Suche nach Zeugen.

Der erste Einbruch ereignete sich gegen 20 Uhr im Gladiolenweg, nahe des Lilienwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten die unbekannten Täter zunächst versucht eine Terrassentür des Reihenhauses gewaltsam aufzuhebeln. Nachdem dies misslungen war, schlugen sie mit einem Stein die Scheibe eines Kellerfensters ein. Durch die verdächtigen Geräusche war eine Nachbarin auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte die Außenbeleuchtung an ihrem Haus eingeschaltet. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute.

Nur eine halbe Stunde später meldete der Bewohner eines Einfamilienhauses im Kornblumenweg, nahe der Wegmannstraße, einen weiteren Einbruchsversuch bei der Polizei. Wie er den hinzugeeilten Polizisten berichtete, hatte er laute Geräusche im Haus gehört. Als er nach dem Rechten schaute, entdeckte er das aufgebrochene Fenster im Erdgeschoss. Von den unbekannten Tätern, die offenbar durch das zwischenzeitlich eingeschaltete Licht gestört worden waren, fehlte bereits jede Spur. Auch bei diesem Einbruch gingen die Täter leer aus.

Die Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die am gestrigen Abend an den beiden Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

