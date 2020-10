Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Platzverweis ins Polizeigewahrsam: 24-Jähriger leistet Widerstand

Kassel (ots)

Niestetal/ Kassel:

In der Nacht zum Samstag beschwerten sich mehrere Mitteiler aus Niestetal über ruhestörenden Lärm und riefen die Polizei. Der Grund für die Beschwerden war eine Personengruppe, die sich lautstark im Bereich der Skateranlage aufhielt und bereits mehrere Passanten angepöbelt hatte. Trotz mehrmaliger Aufforderung der eingesetzten Polizeistreife war ein Einzelner nicht einsichtig und musste den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen. Gegen seine Festnahme wehrte sich der alkoholisierte 24-Jährige heftig und verletzte einen Polizeibeamten leicht.

Mehrere Anrufer hatten gegen Mitternacht die Polizei verständigt, da von einer größeren Personengruppe an der Anlage in der Heiligenröder Straße ruhestörender Lärm ausging und Passanten angepöbelt wurden. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, haben sie die feiernden Personen zunächst aufgefordert, leiser zu sein und ihnen erklärt, dass sie des Platzes verwiesen werden, wenn keine Ruhe einkehrt. Weitere Beschwerden ließen jedoch nicht lange auf sich warten, sodass die Polizisten erneut einschreiten mussten und nunmehr gegen die Gruppe Platzverweise aussprachen. Die meisten Personen kamen dieser Aufforderung nach und verließen die Örtlichkeit. Nur ein 24-Jähriger aus Kassel zeigte sich äußerst uneinsichtig und beleidigte die Beamten aufs Übelste. Er verhielt sich derart aggressiv, dass er nun zur Durchsetzung des Platzverweises in Polizeigewahrsam genommen werden musste. Bei seiner Festnahme und der anschließenden Fahrt in das Kasseler Polizeipräsidium leistete er erheblichen Widerstand und verletzte dadurch einen Beamten leicht. Anschließend entnahm ein Arzt bei dem 24-Jährigen eine Blutprobe, die nun Aufschluss über seinen genauen Alkoholisierungsgrad geben soll. Der Tatverdächtige muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

