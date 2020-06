Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Baucontainer aufgebrochen

Gangelt-Birgden (ots)

In der Straße Am Nickelsberg wurden in der Nacht zu Dienstag (9. Juni) mehrere Baucontainer aufgebrochen. Zeugen bemerkten drei Personen, die aber nicht näher beschrieben werden konnten. Die Ermittlungen dazu, was die Täter entwendeten, dauern noch an.

