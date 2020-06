Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftrad von Parkplatz gestohlen

Gangelt (ots)

Unbekannte Personen stahlen am Dienstag, 9. Juni, zwischen 14 und 20 Uhr, ein Leichtkraftrad der Marke Yamaha von einem Parkplatz an der Heinrich-Josef-Otten-Straße. Am Zweirad war ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht.

