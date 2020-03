Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Polizei ermittelt wegen Computerbetruges

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 25. März 2020, wurden der Polizei mehrere unbefugte Kontoabbuchungen zum Nachteil eines 79-Jährigen aus Uetersen angezeigt. Die Ermittler prüfen, ob eine Dame als Täterin in Betracht kommt, die ihre Dienste als Alltagshilfe angeboten hatte.

Die Tochter des Ueterseners wandte sich an die Polizei und teilte mit, dass seit Oktober 2019 in fünf Abbuchungen insgesamt 3.300 Euro unbefugt vom Konto ihres Vaters abgehoben wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache gegen eine ebenfalls 79-Jährige, die dem Mann zuvor Hilfsdienste im Haushalt angeboten hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Frau ihre Dienste auch anderen Personen angeboten haben. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen sowie zu möglichen weiteren Geschädigten laufen derzeit.

Die Kriminalpolizei Pinneberg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass EC- und Kreditkarten sicher aufbewahrt werden sollen. Auch sollte von der Notiz von Geheimnummern im Nahbereich der Karten abgesehen werden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

