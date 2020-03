Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Polizei sucht Halter eines toten Schafes

Bad Segeberg (ots)

Nachdem am Donnerstag, den 26. März 2020, ein totes Schaf in Norderstedt aufgefunden wurde, ermittelt der Umweltschutztrupp der Polizei.

Gegen 6:30 Uhr stellte eine Zeugin das tote Tier am Fahrbahnrand des Hofweges fest. Das Schaf wies eine relativ frische, zirka 30 cm lange Naht an der linken, hinteren Körperseite auf. Die Wolle war in diesem Bereich abrasiert. Die Ohrmarke des Tieres war entfernt worden.

Wie das Schaf zu Tode gekommen ist, steht derzeit nicht fest. Ein Verstoß nach dem Tierschutzgesetz kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen führt der Umweltschutztrupp des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg. Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zu dem abgelegten Schaf geben? Können sich möglicherweise Tierärzte an einen entsprechenden Eingriff erinnern? Die Beamten sind unter der Telefonnummer 04551-8840 zu erreichen.

