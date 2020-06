Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Heinsberg-Dremmen (ots)

In der Zeit zwischen dem 6. Juni (Samstag) und dem 9. Juni (Dienstag) hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Wohnung in der Schillerstraße auf. Was die Einbrecher entwendeten, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell