Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Verletzt wurden zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, 14.10.2019, auf dem Caldenhofer Weg in Höhe des Berufsförderungswerks. Ein 40-jähriger Ford-Fahrer aus Nottuln bog gegen 16 Uhr von dem Gelände nach links auf die Straße ab. Dabei stieß er mit dem Volvo eines 67-jährigen Hammers zusammen, der auf dem Caldenhofer Weg in Richtung Birkenallee unterwegs war. Dieser kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, der 40-Jährige wurde ambulant versorgt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15000 Euro. Die Polizei sperrte während der Unfallaufnahme eine Fahrspur, es gab Verkehrsbehinderungen.(ub)

