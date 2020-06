Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Aphoven (ots)

Aus einem Fahrzeug, das an der Straße Am Aphover Steg abgestellt war, stahlen unbekannte Täter, in der Zeit zwischen Sonntag (7.Juni), 17 Uhr und Montag (8. Juni), 19.30 Uhr, Sporttaschen mit verschiedenen Bekleidungsstücken, eine Sonnenbrille sowie Münzgeld.

