Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wassenberg (ots)

Am Samstag, 6. Juni, zwischen 15.30 und 15.50 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Fahrzeug ein, das auf einem Großparkplatz an der Brabanter Straße parkte. Der Pkw stand in unmittelbarer Nähe eines größeren Verbrauchermarktes. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeuge eine Dokumentenmappe sowie Bargeld. Aufgrund der Tatsache, dass die Tat tagsüber geschehen ist und auf einem öffentlichen Parkplatz, sucht die Polizei Zeugen der Tat. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

