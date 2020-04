Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag, einen Mercedes der A-Klasse, der zwischen 13-17 Uhr in der Grabengasse vor Anwesen Nr. 20 abgestellt war. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 2.000.- Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 entgegen.

