Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191121 - 1194 Frankfurt-Sachsenhausen: Autoknacker mit Vorliebe für Shishas

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend nahm die Polizei einen jugendlichen Autoknacker in Sachsenhausen fest. Er hatte es auf Tabak für Shishas abgesehen.

Gegen 20:30 Uhr nahm eine aufmerksame Zivilstreife einen jungen Mann fest. Er hatte zuvor mit zwei Begleitern die Seitenscheibe eines geparkten Autos im Ziegelhüttenweg eingeschlagen und mehrere Behälter mir Shishatabak daraus gestohlen. Der entwendete Tabak hatte einen Gesamtwert von ca. 600 EUR. Die beiden Mittäter entkamen unerkannt.

Der 15-jährige Festgenommene wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen von seinen Eltern auf dem Revier abgeholt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell