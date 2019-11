Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191121 - 1193 Frankfurt: Wichtige Mitteilung in eigener Sache - Ausfall der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Frankfurt

Frankfurt (ots)

(ker) Am Samstag, den 23.11.2019, wird im Polizeipräsidium ein "Black-Building-Test" durchgeführt. Dieser Test dient dazu, einen Stromausfall im Ernstfall zu simulieren und so zu erkennen, wie gut ein großes Gebäude mit all seinen technischen Einrichtungen, für einen solchen Fall gerüstet ist und Notfallmechanismen greifen. Dieser Test ist vom TÜV vorgeschrieben und wird von diesem begleitet.

Da es im Zusammenhang mit dem Test auch zu Stromabschaltungen kommt, wird die Telefonanlage des Polizeipräsidiums Frankfurt für mehrere Stunden nicht funktionsfähig sein. Aufgrund dessen werden die bekannten Festnetznummern der Frankfurter Polizei, beginnend mit der Vorwahl 069 - 755, am 23.11.2019 ab circa 07:00 Uhr bis in die Abendstunden nicht erreichbar sein. Ausgenommen hiervon ist die zentrale Vermittlung des Polizeipräsidiums, welche unter der Rufnummer

069 - 755 - 0

weiterhin zu erreichen ist.

Der polizeiliche Notruf 110 ist von dem Test nicht betroffen und funktioniert wie gewohnt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Notruf auch weiterhin nur in Notfällen bzw. bei dringenden Anliegen zu kontaktieren ist.

Der Test und der Ausfall der Telefonanlage schränkt die Polizei nicht in ihrer Handlungsfähigkeit ein. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist weiterhin uneingeschränkt gewährleistet.

Sobald die Telefonanlage wieder in Betrieb und die Erreichbarkeit auf allen Rufnummern wiederhergestellt ist, wird dies über den Twitter Kanal der Frankfurter Polizei unter @polizei_ffm zeitnah mitgeteilt. Des Weiteren wird über die Applikation "hessenWARN" informiert.

Falls es sich nicht um einen Notfall handelt, ist die Polizei Frankfurt neben der zentralen Vermittlung auch über folgende Kommunikationsmittel erreichbar:

Per E-Mail:

ppffm@polizei.hessen.de

Über ein Kontaktformular für allgemeine Hinweise und Anfragen:

https://formulare.polizei.hessen.de/dienststellen/polizeipraesidium-frankfurt/kontakt/

Über Soziale Medien:

https://www.facebook.com/PolizeiFrankfurt

https://twitter.com/polizei_ffm

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Strafanzeigen ohne zeitliche Dringlichkeit über die Online Wache der Polizei Hessen zu erstatten:

https://onlinewache.polizei.hessen.de/ow/Onlinewache/

