Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reinhardshagen-Vaake (Landkreis Kassel): 55.000 Euro Sachsachden bei Brand einer Scheune

Kassel (ots)

Zum Brand des Dachstuhls einer Scheune kam es am gestrigen Montagabend, gegen 18:30 Uhr, in Reinhardshagen-Vaake, in der Strasse "Am Weserufer".

Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar mitteilen, entfachte sich das Feuer in der ausgebauten Etage des Dachstuhls. Zu Verletzten kam es nicht, da sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in dem Gebäude befanden. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 55.000 Euro geschätzt. Neben den Beamten der Polizeistation Hofgeismar und des Kriminaldauerdienstes aus Kassel waren Kräfte der Feuerwehren Hofgeismar und Reinhardshagen eingesetzt. Ein Mitarbeiter des Brandschutzamtes Kassel war ebenfalls vor Ort. Über die genaue Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch das zuständige Kommissariat 11 der Kriminalpolizei Kassel geführt.

Aufgrund der Löscharbeiten war die Bundesstrasse 80 im Bereich Reinhardshagen-Vaake bis ca. 23:30 Uhr voll gesperrt.

Daniel Asare

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell