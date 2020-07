Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Osten (ots)

Am Sonntag, 12. Juli 2020, kam gegen 15.15 Uhr ein 15-jähriger Radfahrer aus Hamm mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Fährstraße zu Fall und verletzte sich. Der 15-Jährige befuhr den benannten Radweg in Richtung Heessen und wollte an einer 56-jährigen Fußgängerin vorbeifahren. Hierbei kam er mit dem Lenker gegen einen Metallzaun und stürzte. Der Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. (ab)

