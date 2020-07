Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Werries (ots)

Am Sonntag, 12. Juli 2020, kam eine 74-jährige Radfahrerin aus Hamm gegen 14:30 Uhr auf der Waldeckstraße mit ihrem Pedelec zu Fall. Sie beabsichtigte beim Abbiegen von der Waldeckstraße auf den Alten Uentroper Weg vom Fahrrad abzusteigen. Hierbei stüzte sie und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. (ab)

