Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer stürzen

Mehrere Radfahrer kamen am Dienstag und am Mittwoch nach Unfällen in Ulm ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Am Dienstag war gegen 19.30 Uhr ein Pedelec-Fahrer auf dem Radweg beim Apothekergarten unterwegs. Der 58-Jährige wollte einen Fußgänger überholen. In dem Moment soll dieser einen Schritt nach links gemacht haben und vom Lenker erfasst worden sein. Beide stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Radler in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pedelec beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 100 Euro. Auch mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus musste nur eine halbe Stunde später eine 31-Jährige. Die Frau war mit dem Rad in der Olgastraße unterwegs und stürzte auf nasser Fahrbahn beim Bremsen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Schwere Verletzungen erlitt am frühen Mittwoch ein 26-Jähriger. Der Mann war deutlich alkoholisiert und stürzte gegen 3 Uhr in der Zinglerstraße. Am Mittwochmorgen streiften sich zwei Radler im Einmündungsbereich Am Bleicher Hag / Mähringer Weg. Sie blieben unverletzt.

+++++11593514+++1593029+++1594275+++1595584

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell