POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Sexualtäter ermittelt /

Ein 43-Jähriger soll sich am Montag in einem Göppinger Wald an einer 29-Jährigen sexuell vergangen haben. Hinweise einer aufmerksamen Zeugin führten die Ermittler zum Verdächtigen. Die Spaziergängerin war gegen 18.45 Uhr im Wald "Beim Ödegarten" unterwegs. Die Zeugin hörte die Hilferufe einer Frau aus einem Auto und vermutete Schlimmes. Sie handelte richtig, merkte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und rief die Polizei. Die nahm den Verdächtigen aus dem Landkreis Esslingen noch am Montag vorläufig fest. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sieht der Verdächtige dem Verfahren auf freiem Fuß entgegen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derweil an. Die Kripo hat Hinweise, dass auch ein Pärchen die Hilferufe der Frau gehört hat. Die beiden Spaziergänger sollen mit einem schwarz-weißen Bullterrier unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet dringend, dass sich die beiden und möglicherweise auch weitere Zeugen melden (Tel. 07161/632360).

