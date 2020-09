Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verdächtiger nach Unfallflucht ermittelt

Nachdem ein zunächst Unbekannter am Sonntag in Ulm hohen Schaden hinterließ, hat die Polizei jetzt einen 28-jährigen Verdächtigen ermittelt.

Ulm (ots)

Wie am Montag berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4692961) hatte am Sonntag in Ulm ein Mercedes-Fahrer in der Bodenstraße vier Autos beschädigt und dabei rund 15.000 Euro Schaden hinterlassen. Ermittlungen der Polizei führten zu einem 28-Jährigen. Der muss jetzt gleich mit zwei Anzeigen rechnen, denn er hat keinen Führerschein.

+++1587322

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell