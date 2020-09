Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Ohne Führerschein ins Schleudern geraten

Ohne Verletzte endete am Dienstag ein Unfall bei Westerheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war gegen 8 Uhr ein 67-Jähriger von Wiesensteig in Richtung Westerheim unterwegs. Im Ausgang einer Linkskurve geriet er mit einem Mercedes aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er prallte zunächst gegen die Leitplanke und danach in einen entgegenkommenden Transporter. Dessen Fahrer hatte die Situation erkannt und vor dem Zusammenstoß bereits bis zum Stillstand abgebremst. Die Polizei aus Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen. In deren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer keinen Führerschein hat. Er muss jetzt mit Anzeigen rechnen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro. Die Straßenmeisterei war an der Unfallstelle und streute ausgelaufenes Öl ab.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung.

++++1589711

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell