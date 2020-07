Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sicherheitsgurt vorsätzlich nicht angelegt (51/2050) 06.07.2020, 20:20 Uhr

Speyer (ots)

Am Montagabend kontrollierte die Polizei einen 28-jährigen PKW-Fahrer in der Dudenhofer Straße, in Speyer. Dabei stellten die Beamten zwei sogenannte "Gurtalarmstopper" sicher, die der Mann anstelle des Sicherheitsgurtes verwendet hatte, um unangeschnallt und ohne störenden Anschnallwarnton sein Fahrzeug führen zu können. Ihn erwartet deshalb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Weil er weder Verbandskasten noch Führerschein mit sich führte, wurden zudem ein Mängelbericht ausgestellt.

