Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfälle im Stadtgebiet Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag ereigneten sich im Stadtgebiet Oldenburg drei Unfälle, bei denen Personen leicht verletzt wurden. Gegen 11 Uhr überquerte eine 77-jährige Frau aus Oldenburg den Scheideweg mit ihrem Pedelec. Sie missachtete dabei die Vorfahrt des 72-jährigen Fahrers eines VW Passats, der vom Sackhofsweg nach links in den Scheideweg einbiegen wollte. Es kam zum leichten Kontakt zwischen dem Fahrrad und dem Auto mit anschließendem Sturz der Pedelecfahrerin. Die 77-Jährige erlitt eine leichte Schürfwunde. (978127)

In der 91er-Straße kam es gegen 15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr die 91er-Straße in Richtung Peterstraße, als eine Frau mit einem Mercedes Daimler aus der Tiefgarage der Heiligengeisthöfe gefahren sein soll. Nach Angaben des Radfahrers musste er eine Vollbremsung machen und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht und seine Sonnenbrille wurde beschädigt. Die Dame in dem Auto habe noch kurz angehalten und dem Radfahrer gesagt, dass er zu schnell gewesen sei, dann habe sie ihre Fahrt fortgesetzt. Passanten halfen dem 55-Jährigen. Der Radfahrer konnte noch ein Foto des Daimlers machen. Die Frau am Steuer wird als über 65 Jahre alt mit lockigen Haaren beschrieben. Die Unfallbeteiligte, sowie weitere Zeugen des Vorfalles, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 in Verbindung zu setzen. (979519)

Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich auf dem Fahrradweg am Brookweg ein weiterer Unfall. Ein dreijähriger Junge überquerte den Radweg, um zu seiner Schwester zu laufen. Dabei stieß er mit einem 12-jährigen Radfahrer zusammen, der vorschriftsmäßig auf dem Radweg fuhr. Der Dreijährige wurde durch den Zusammenstoß leicht am Kopf verletzt und kam für eine weitere Untersuchung in die Kinderklinik. (980220)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Sarah Rost

Telefon: 0441-790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell