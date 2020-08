Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Imbiss +++

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Imbiss in der Ammerländer Heerstraße ein. Zwischen 22:00 und 06:20 Uhr zerstörten sie ein Fenster und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten. Die Spuren vor Ort weisen darauf hin, dass die Räume durchsucht wurden, es wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges gehört oder gesehen haben, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (975461)

