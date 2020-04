Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kupferdiebstahl in Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

Ratzeburg

Über das Osterwochenende kam es an einem gewerblichen Gebäude in Ratzeburg, in der Heinrich-Hertz-Straße, zum Diebstahl von mehreren Regenfallrohren.

Entwendet wurden Regenfallrohre aus Kupfer, die mit Schellen an dem Gebäude angebracht waren.

Die Rohre hatten eine Länge von 2,50 bis 3,50 Meter.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Beobachtungen in der Heinrich-Hertz-Straße und in der näheren Umgebung zur genannten Zeit gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 80 90.

