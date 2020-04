Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Carport- und Schuppenbrand

Ratzeburg (ots)

14. April 2020 | Kreis Stormarn - 13.04.2020 - Barsbüttel

Am 13.04.2020, gegen 03.00 Uhr, kam es in der Stemwarder Landstraße in Barsbüttel zu einem Feuer.

Ein Carport mit angrenzender Geräteschuppen sind dabei vollständig niedergebrannt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahestehende Einfamilienhaus verhindert werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung entstanden an dem Wohnhaus diverse Schäden an den zum Brand zugewandten Fenstern und der Außenseite.

Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. aufgenommen.

