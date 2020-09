Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Mofafahrer flüchtet nach Unfall

Nicht unbemerkt blieb ein Unfall am Dienstag in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei war gegen 22.15 Uhr ein Mann mit dem Mofa in der Gotthilf-Dorn-Straße unterwegs. Dort soll er auf die falsche Spur geraten sein und ein geparktes Auto gestreift haben. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet und informierte die Polizei. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Der Mann war deutlich betrunken und gab an, den Alkohol nach dem Unfall getrunken zu haben. Deswegen musste er zwei Blutproben abgeben. Der Sachschaden am Mofa und am Ford beträgt rund 2.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

