POL-UL: (BC) Achstetten - Unbekannter klaut Traktor

Ein Dieb ließ einen entwendeten Traktor am Wochenende auf einem Feldweg bei Achstetten zurück.

Am Sonntag meldete ein Zeuge gegen 9 Uhr einen umgekippten Traktor auf einem Feldweg bei Bronnen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge entwendete ein Unbekannter den Traktor zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 9 Uhr von einem Firmengelände in der Straße Oberer Espach. Der Dieb schlug eine Scheibe an dem Fahrzeug ein und startete es. Wie er den Traktor in Betrieb nehmen konnte ist noch unklar. Die Schlüssel befanden sich noch bei der Firma. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe, da dieser auf der Seite lag. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

