POL-UL: (UL) Ulm - Viel zu schnell durch die Stadt

16 Fahrverbote erwarten Autofahrer seit einer Kontrolle am Wochenende in Ulm.

Zwischen 19 Uhr und 2 Uhr überprüfte die Polizei die Geschwindigkeiten des Verkehrs an der Wallstraßenbrücke und in der Olgastraße. Trotz der erlaubten 50 km/h auf der Wallstraßenbrücke fuhren dort innerhalb einer Stunde gleich neun Fahrer wesentlich schneller. Alle sehen Fahrverboten entgegen, dazu auch Bußgeldern und Punkten. Eine 59-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis fuhr sogar mit 105 km/h in Richtung Norden und damit mehr als doppelt so schnell als erlaubt. Als die Polizei sie dann anhalten wollte, fuhr die Frau einfach weiter. Doch sie kam nicht weit. Bei der Kontrolle erfuhr die Fahrerin, dass sie für mindestens zwei Monate den Führerschein abgeben muss, außerdem ein Bußgeld zu bezahlen hat und zwei Punkte auf ihr Flensburger Konto bekommt. In der Olgastraße waren sieben Fahrer schneller als die 30 km/h, die dort zum Schutz vor Lärm zur Nachtzeit erlaubt sind. Alle fuhren knapp unter 70 km/h. Das bedeutet für diese Fahrer mindestens einen Monat Fahrverbot, ein Bußgeld und zwei Punkte.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Oder es verursacht Lärm, der ebenfalls krank machen kann. Deshalb kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeiten: zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer, auch derer, die zu schnell fahren.

