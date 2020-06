Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall: 79-jähriger Radfahrer gerät unter LKW und wird schwer verletzt

Schwerte (ots)

Ein 79-jähriger Schwerter ist am Donnerstagmorgen (25.06.2020) in Schwerte von einem LKW erfasst und schwer verletzt worden.

Der Senior stand gegen 08.20 Uhr neben einem Lastkraftwagen an einer roten Ampel auf der Karl-Gerharts-Straße, um rechts in die Bahnhofstraße in Richtung Holzener Weg abzubiegen. Als die Ampel grün wurde, fuhren beide los. Beim Abbiegevorgang erfasste der 47-jährige LKW-Fahrer aus Selm den Schwerter, der stürzte und mitsamt Fahrrad wenige Meter mitgeschleift wurde. Andere Verkehrsteilnehmer machten den LKW-Fahrer auf das Unglück aufmerksam. Dieser stoppte daraufhin sofort das Fahrzeug.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den schwer verletzten Mann bergen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Bahnhof Schwerte zeitweise für den Verkehr.

