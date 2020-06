Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand einer Matratze

Worms (ots)

Am 22.06.2020, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Kämmererstraße 42, in Worms zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Der Wohnungseigentümer befand sich nicht in der Wohnung, sah jedoch den Einsatz der Feuerwehr und öffnete seine Wohnung. Als mögliche Brandursache kommt Unachtsamkeit beim Rauchen in Betracht, wodurch die die Matratze entzündete. Die Ursache ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Ein Schaden am Haus entstand nicht. Im 4. OG des betroffenen Hauses befindet sich darüber hinaus eine KiTa. Drei Kinder der KiTa wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, konnte aber vor Ort entlassen werden.

