Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksamer Nachbar beobachtet Autodiebe: 31-Jähriger auf Flucht festgenommen; Hinweise auf unbekannten Komplizen erbeten

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Ein Fahndungserfolg ist der Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag in Vellmar mit der Festnahme eines 31-jährigen Autodiebes aus Litauen gelungen. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge zwei verdächtige Männer am Audi Q5 seines Nachbarn beobachtet und die Polizei alarmiert hatte, waren die beiden Täter zunächst mit einem Opel vom Tatort geflüchtet. Bei der sofort eingeleiteten Großfahndung entdeckte eine Streife das Fluchtfahrzeug, woraufhin die Autodiebe den Pkw stehen ließen und ihre Flucht zu Fuß fortsetzen. Den 31-Jährigen konnten die Polizisten nach kurzer Verfolgung auf einem Feldweg festnehmen. Er wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Die zuständigen Beamten der Kasseler Kriminalpolizei bitten um Zeugenhinweise auf den unbekannten Komplizen, dem die Flucht gelang.

Noch stehen die nun folgenden umfangreichen Ermittlungen und Untersuchungen der Kasseler Kripo am Anfang. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter sich dem geparkten Audi Q5 in der Straße "Lange Brücke" gegen 2 Uhr angenähert und mit einem speziellen Gerät das Schloss überwunden. Hierbei bemerkten die beiden professionell agierenden Diebe nicht, dass sie bereits von dem Zeugen aus dem Nachbarhaus beobachtet wurde. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen flüchteten die Täter mit einem Opel vom Tatort, ließen das Auto aber bereits wenige hundert Meter entfernt im Bereich Espenauer Straße/ K 35 stehen. Von dort aus rannten sie querfeldein in Richtung Espenau. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Auf einem Feldweg hatte die Flucht des 31-Jährigen wenige Minuten später ein Ende, denn dort klickten für den Tatverdächtigen die Handschellen. Er befindet sich nun bis zur Vorführung beim Haftrichter im Polizeigewahrsam. Die weitere Fahndung nach dem zweiten Täter, der durch das Feld in Richtung Hohenkirchen geflüchtet war, verlief ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den an dem Fluchtfahrzeug angebrachten Kasseler Kennzeichen um eine Totalfälschung. Derzeit findet eine umfangreiche Spurensicherung sowie Auswertung sichergestellter Beweismittel statt. Insbesondere ob noch weitere Täter beteiligt waren und der Festgenommene und sein Komplize für weitere Autodiebstähle verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer den Beamten des Kommissariats 21/22 Hinweise auf den unbekannten Komplizen des Festgenommenen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell