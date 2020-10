Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter überfällt Supermarkt: Kasseler Kripo sucht Zeugen in Fuldatal

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagabend kam es in Fuldatal-Ihringshausen zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt durch einen bislang unbekannten Täter. Der Maskierte hatte von der Verkäuferin derart eindrücklich und bedrohlich die Herausgabe von Geld gefordert, dass die verängstigte Frau der Forderung nachkam. Anschließend ergriff der Räuber mit dem erbeuteten Bargeld die Flucht. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der unbekannte Täter das Geschäft an der Ihringshäuser Straße, nahe der Kasseler Stadtgrenze, kurz vor Ladenschluss gegen 21:40 Uhr betreten. Nachdem er sich zunächst einige Minuten im Laden aufgehalten und offenbar gewartet hatte, bis andere Kunden das Geschäft verließen, kam es schließlich zu dem Überfall an der Kasse. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete der Täter anschließend aus dem Markt und weiter über den Parkplatz in Richtung Kassel. Von dem Räuber liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, normale Figur, trug eine dunkle Kappe und eine schwarze Maskierung vor dem Gesicht, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose und weißen Turnschuhen, hatte eine dunkle Tüte dabei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen fehlte von dem Täter bereits jede Spur.

Die Ermittler des K 35 bitten insbesondere Kunden des Marktes, die am gestrigen Montagabend kurz vor Ladenschluss dort eingekauft haben, sich bei der Polizei zu melden, da sie wichtige Zeugen sein könnten. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell