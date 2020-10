Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall nach Fahrt über rote Ampel verursacht: Weißer Pkw und Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Montagabend ereignete sich an der Kreuzung Heßbergstaße/Bremelbachstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer in die Seite eines Peugeot krachte und anschließend mit quietschenden Reifen flüchtete. Nach bisherigen Ermittlungen war der Verursacher zuvor über eine rote Ampel in die Kreuzung gefahren. Der 53-jährige Peugeotfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Wie der 53-jährige Peugeotfahrer aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichtete, war er gegen 21 Uhr von der Wilhelmshöher Allee kommend auf der Bremelbachstraße unterwegs. An der Kreuzung fuhr er über die grüne Ampel und bog nach links in die Heßbergstraße ab, als plötzlich von links der aus Richtung Kirchditmold kommende weiße Pkw in seine Fahrzeugseite krachte. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Nachdem der 53-Jährige ausgestiegen war und den Fahrer des anderen Autos ansprach, fuhr dieser kurzerhand in Richtung Kohlenstraße davon. Es soll sich um einen weißen Kleinwagen mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben. Im hinteren Fahrzeugbereich waren grüne und rote Streifen aufgeklebt, so der Zeuge. Gegenüber den Polizeibeamten beschrieb er einen etwa 30 Jahre alten und korpulenten Mann am Steuer, der schwarze Haare, einen Dreitagebart und braunen Augen hatte.

Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

