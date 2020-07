Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 05.07.2020

Weitefeld -Mittelhof - Kirchen (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weitefeld

Ein 38 Jahre alter PKW-Fahrer befuhr mit einem Gespann am 04.07.2020, gegen 17:00 Uhr die Daadener Straße in Weitefeld und beabsichtigte an der Einmündung nach rechts in die Mittelstraße abzubiegen. Hierzu scherte er etwas weiter aus und kreuzte dabei die Gegenfahrbahn der Mittelstraße. Dort kam es dann zu einem heftigen Zusammenstoß mit einer 21-Jährigen, die sich mit ihrem PKW auf der bevorrechtigten Mittelstraße in Fahrtrichtung Friedewald befand. Der PKW der 21-Jährigen drehte sich infolge des Zusammenstoßes um 180 Grad. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mittelhof

Ein 35 Jahre alter PKW-Fahrer befuhr mit seinem 22 Jahre alten Beifahrer am 05.07.2020, gegen 01:10 Uhr die Kreisstraße 127 aus Mittelhof kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 62. Auf der leicht abschüssigen und regennassen Fahrbahn kam er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einem Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf touchierte er den Mast eines Verkehrsspiegels, kreuzte anschließend die Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo die Fahrt durch ein Gebüsch abgebremst wurde. Der PKW rutschte schließlich eine Böschung hinab und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Die Insassen blieben unverletzt. An dem PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 10150 Euro geschätzt. Der Unfall wurde von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer der Polizei gemeldet, nachdem dieser den Insassen des verunfallten Fahrzeugs seine Hilfe angeboten hatte und die ihm versichern wollten, dass alles in Ordnung sei.

Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-jährigen PKW-Fahrers wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (Sieg)

Am 02.07.2020 gab ein 36 Jahre alter Mann aus Kirchen (Sieg) zu Protokoll, dass sein PKW in dem Zeitraum von Mittwoch, 01.07.2020, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 02.07.2020, 12.15 Uhr in dem Stadtteil Schwelbel beschädigt wurde. Sein PKW Seat stand im angegebenen Zeitraum in der "Unteren Schwelbelstraße" in Höhe der Hausnummer 8. Es ist zu vermuten, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Sackgasse befuhr und dabei gegen den am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Molzbergstraße stehenden PKW des 36-Jährigen fuhr. An dem PKW, Seat, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an Polizei Betzdorf, 02741 - 926-0.

