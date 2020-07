Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW in Obererbach

Obererbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.07.2020 gegen 02:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen geparkten PKW in Obererbach, in der Straße "Auf den Eichen". Dabei wurde das Spiegelglas eines Außenspiegels zerstört. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise von etwaigen Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 - 9460

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell