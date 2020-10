Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrzeuge aufgebockt und 24 Kompletträder gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers an der Sandershäuser Straße in Kassel von sechs Fahrzeugen die Räder abmontiert und gestohlen. Die betroffenen Pkw wurden dabei von den Tätern auf Steine und Keile aufgebockt. Womit sie die 24 Kompletträder anschließend abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 07:20 Uhr, eingrenzen. Nachdem die Täter über den Zaun geklettert und so auf den Parkplatz der Firma zwischen Sandershäuser Straße und Dresdener Straße gelangt waren, montierten sie von sechs abgestellten Pkw die Reifen mit Alufelgen im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrags ab. Wohin die Täter flüchteten und womit sie das Diebesgut abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

