POL-COE: Havixbeck, L581/Junge stürzt, Autofahrer fährt weiter

Ein 13-jähriger Fußgänger aus Havixbeck ist am Freitag (13.3.20) gestürzt, als er gegen 14 Uhr die L581 in Richtung Natrup überqueren wollte. Im Bereich eines Baumarktes nutzte er dafür eine Querungshilfe. Er stellte einen grauen VW Golf 7 fest, der in Richtung Kreisverkehr fuhr. Der Fahrer reduzierte die Geschwindigkeit. Der Junge ging aus diesem Grund davon aus, dass der Fahrer sein Auto anhält. Als der Havixbecker einen Schritt auf die Fahrbahn machte, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Der Junge fiel daraufhin hin. Der Golffahrer fuhr weiter. Der graue VW Golf 7 soll ein Münsteraner Kennzeichen haben. Die Polizei in Coesfeld bittet den Fahrer und weitere Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

