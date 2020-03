Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Bauerschaft Horst/Einbruch scheitert

Coesfeld (ots)

Drei Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag in der Bauerschaft Horst dabei gescheitert, in eine Werkstatt einzubrechen. Zwei Täter flüchteten gegen 00.50 Uhr, nachdem der Besitzer sie bemerkt hatte. Einen der Einbrecher konnte er kurzzeitig festhalten. Infolge einer Rangelei befreite sich der Täter jedoch und flüchtete. Wer im Vorfeld des versuchten Einbruchs, oder im Nachgang etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, soll sich unter 02541-140 bei der Polizei in Coesfeld melden.

Polizei Coesfeld

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

