POL-LG: ++ Tatverdächtiger nach Katalysator-Diebstahl vorläufig festgenommen ++ Einbrüche in Wohnhäuser ++ Handtaschen und Rucksäcke gestohlen ++ gut gemacht! - Seniorinnen lassen sich nicht betrügen ++

Lüneburg

Lüneburg - Warnung vor der Betrugsmasche "Cybertrading"

In jüngster Vergangenheit beschäftigen immer wieder Betrugsfälle mit der Masche "Cybertrading" die Polizei. Was in Zeiten von Niedrig- bzw. Strafzinsen zunächst nach einer lukrativen Geldanlage von seriösen Anbietern aussieht, entpuppt sich nicht selten als eine Falle. Häufig sind es professionell geschaltete Werbeanzeigen, die die Geschädigten auf diese Online-Trading-Plattformen locken, wo der Handel z.B. mit "Kryptowährungen" aber auch Aktien und Devisen mit einer enormen Gewinnspanne lockt. Doch die gibt es nicht!

Es beginnt teilweise mit im Vergleich geringen Geldbeträgen, welche die Opfer überweisen. Virtuell werden in Folge hohe Gewinne auf vermeintlichen "Depotauszügen" suggeriert, was zur Überweisung weiterer, höherer Beträge animiert. Der Reiz der hohen Gewinne innerhalb kürzester Zeit führt zu leichtsinnigem Handeln.

Spätestens bei der Forderung von Auszahlungen der Gewinne, sind die Trading-Plattformen für den "Anleger" nicht mehr erreichbar; die überwiesenen Geldbeträge sind für die Opfer verloren. Zumeist wird von den angeblichen "Händlern" noch mehr Geld gefordert um dann den "Erlös" doch zu bekommen.

Erst im November erstattete beispielweise ein 77-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg eine Anzeige. Der Rentner hat durch Überweisungen auf ein angebliches Trading-Konto einen Verlust von mehreren zehntausend Euro erlitten. In einem anderen Fall lag der Schaden gar im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch bei Angeboten im Internet, die hohe Gewinne in kurzer Zeit mit Geldanlagen versprechen! - Hinterfragen Sie die angebotenen Geldanlagen gründlich und informieren Sie sich über unabhängige Quellen, vor allem im Hinblick auf die Seriosität der Anbieter und das angebotene Produkt! - Lassen Sie sich nicht telefonisch zu Anlagen drängen! - Lassen Sie sich nicht von Online-Werbung mit Prominenten leiten, diese kann auch vorgetäuscht sein! - Lassen Sie keinesfalls zu, dass Unbekannte mittels Software über das Internet auf Ihren PC zugreifen und dann Bankzugriffe erhalten!

Weitere Hinweise zum Thema Anlagebetrug finden Sie unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug

Lüneburg - Tatverdächtiger nach Katalysator-Diebstahl vorläufig festgenommen

Ein aufmerksamer Zeuge hat am 10.12.20, gegen 23.50 Uhr, drei Täter beobachtet, die sich auf einem Gelände in der Straße Bei der Pferdehütte aufhielten und aus einem Pkw einen Katalysator stahlen. Der Zeuge rief bei der Polizei an. In Folge konnte ein 27-Jähriger aus dem Heidekreis in angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zwei weiteren Tätern gelang es zu flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Einbrüche in Wohnhäuser

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, 10.12.20, in insgesamt vier Wohnhäuser in den Straßen Im Dorfe, Mittelweg, Hauskoppel und Häcklinger Weg ein. Es waren vermutlich die gleichen Täter, die zwischen 09.30 und 19.00 Uhr an den Terrassentüren bzw. Fenstern hebelten, um in die Häuser zu gelangen. In einem Fall wurde Schmuck, in einem zweiten Fall wurde Bargeld gestohlen. Insgesamt belaufen sich die entstandenen Schäden auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Handtaschen und Rucksäcke gestohlen

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstagnachmittag, 10.12.20, einen 47 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie er u.a. von den Auslagen einer Parfümerie etwas einsteckte. In Folge konnte der polizeilich bekannte Tatverdächtige mit Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro angetroffen werden, darunter befanden sich beispielweise mehrere Handtaschen und Rücksäcke. Gegen den alkoholisierten Tatverdächtigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Lüneburg - gut gemacht! - Seniorinnen lassen sich nicht betrügen

Am Donnerstagvormittag, 10.12.20, erhielt eine Seniorin aus Barnstedt einen Anruf von Betrügern. In dem Telefonat gaben sich die Betrüger als ihren Enkel aus, der angeblich in einen Unfall verwickelt worden sei. Später übernahm ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch und es kam in Folge zu Geldforderungen. Die Seniorin kündigte an den geschilderten Sachverhalt prüfen zu wollen. Die Betrüger gaben auf. Einen ähnlichen Anruf erhielt auch eine 83-Jährige aus Artlenburg, doch auch sie fiel nicht auf die Betrüger herein. Statt Geld zu zahlen, erstatteten die Seniorinnen Anzeige.

Lüneburg - Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Eine nach bisherigen Erkenntnissen unter Medikamenteneinfluss stehende Fußgängerin betrat am 10.12.20, gegen 18.30 Uhr, unvermittelt die Fahrbahn der Straße Am Wienebütteler Weg in Höhe der Schomakerstraße. Zeitgleich befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw Honda die Straße Am Wienebütteler Weg in Richtung stadteinwärts. Der Fahrer des Pkw versuchte noch auszuweichen, , jedoch wurde die 26 Jahre alte Fußgängerin vom Pkw erfasst und umgestoßen. Der Honda-Fahrer fuhr nach dem Unfall zügig davon. Zeugen kümmerten sich um die leicht verletzte Fußgängerin und riefen Polizei und Rettungsdienste. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht, wo sie über Nacht verblieb. Der 45-jährige Honda-Fahrer konnte dank der Zeugenaussagen zeitnah von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Des Weiteren beschlagnahmten die Polizeibeamten seinen Führerschein.

Lüneburg - nach Unfall leicht verletzt

Am 10.12.20, gegen 11.30 Uhr, fuhr der 78 Jahre alte Fahrer eines VW Lupo mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände in der Straße Vor dem Bardowicker Tore und übersah hierbei den vorfahrtberechtigten VW Golf eines 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des VW Golf leicht verletzt wurde. An den Pkw entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Der Golf war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Ebstorf - Zugmaul von Traktor demontiert

Das Zugmaul eines im Mittelweg auf dem Parkstreifen abgestellten Traktor Deutz demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 09. auf den 10.12.20. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Bienenbüttel - ... die Polizei kontrolliert

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 10.12.20 auf der Kreisstraße 42. Dabei waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs.

