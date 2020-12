Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 11.- 13.12.2020++

LüneburgLüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 11.12.-13.12.2020

Stadt und Landkreis Lüneburg

- Vom Gelände eines Autohauses am Bilmer Berg wurde in der Zeit vom 04.12.-10.12.2020 auf nicht bekannte Weise ein neuer Geländewagen der Marke Kia Sportage GT-Line in schwarz mit dem Kennzeichen LG - AU 20 entwendet.

- Erneut kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser in verschiedenen Stadtteilen Lüneburgs. Die Taten ereigneten sich jeweils in der Tageszeit.

In der Mittagszeit am Freitag hebelten Straftäter eine Wohnungstür im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Uelzener Straße auf. Es wurde vermutlichen Bargeld und Schmuck gestohlen. Zur gleichen Zeit wurde im Göxer Weg in Kaltenmoor/Schäferfeld ein Fenster einer Doppelhaushälfte aufgehebelt. Auch hier gelangten Straftäter in das Haus, durchsuchten dieses und entwendeten Schmuck. Auch in Bardowick kam es am Freitag in der Zeit von 16.00-19.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Straße Hofkamp wurde eine Terrassentür aufgehebelt und das Haus wurde durchsucht. Hier wurde ebenfalls Bargeld und Schmuck entwendet. Am Samstag wurde in Oedeme Im Sandfeld in der Zeit von 14.00 - 19.00 Uhr an einem Einfamilienhaus die Terrassentür aufgehebelt. Hier wurde abermals Schmuck und Bargeld gestohlen, nachdem im ganzen Haus danach gesucht worden war. In der Zeit von 10.30 - 21.30 Uhr wurde dann im Hasenburger Ring die Balkontür einer Wohnung in einem Wohnblock aufgehebelt. Hier wurde gezielt das Schlafzimmer durchwühlt und es wurde Bargeld entwendet.

- Ein 41-jähriger Lüneburger wurde zunächst am Freitagabend gegen 20.00 Uhr an einer Tankstelle in der Bleckeder Landstraße über die dortige Videoanlage beobachtet, als er den dortigen Automaten des Hochdruckreinigers aufbrach. Er entwendete 2,-EUR. Er konnte wenig später angetroffen werden. Er händigte das Geld wieder aus und wurde zunächst wieder auf freien Fuß entlassen.

Am frühen Sonntagmorgen wurde bei einem Friseurgeschäft in Lüneburg in der Bleckeder Landstraße eine Scheibe eingeworfen und an der dortigen Kasse wurde gehebelt. Auch hier konnte der 41-jährige wenig später im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Er wurde nun vorläufig festgenommen und wird dem Haftrichter zur weiteren Entscheidung vorgeführt.

- Ein bisher unbekannter ca. 20-jähriger Mann verwickelte am Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr ein in der Apothekenstraße gehendes Pärchen in ein Gespräch und entriss der 30-jährigen Frau plötzlich die Handtasche. Mit dieser lief er davon und wurde von dem ebenfalls 30-jährigen Begleiter der Dame verfolgt. Als dieser den Täter stellen konnte, schlug ihm dieser ins Gesicht. Es gelang dem Begleiter jedoch noch, die Handtasche wieder zurück zu bekommen. Der ca. 180 cm große Täter flüchtete daraufhin. Es wurde eine Strafanzeige wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls gegen Unbekannt aufgenommen.

- Zu einem weiteren schweren Raub kam es am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr in einer Wohnung in Kaltenmoor. Ein 18-jähriger Lüneburger polnischer Herkunft und ein bislang unbekannter Mann südländischer Herkunft gelangten nach Aufbrechen einer Wohnungstür in die Wohnung eines 20-jährigen Lüneburger und schlagen auf den noch schlafenden Mann ein. Hier wurde auch eine Flasche benutzt, sodass das Opfer eine Platzwunde am Kopf erlitt. Die beiden Täter nehmen sich anschließend ein elektronisches Gerät und verlassen die Wohnung. Die beiden Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Opfer musste ärztlich versorgt werden.

- Eine Mietergemeinschaft aus Deutsch Evern hielt die Polizei am Wochenende auf Trab. Zunächst gerieten zwei Mieterinnen aneinander. Eine 52-jährige Mieterin soll zunächst am Samstagmittag die 19-jährige weitere Mieterin bestohlen haben. Ferner habe sie auf sie eingeschlagen und auch ihre Brille dabei beschädigt.

Gegen 19.15 Uhr erschienen dann die Eltern des Opfers aus Mecklenburg-Vorpommern am Ort und wollten ihrer Tochter beistehen. Der Vater soll nun die andere Mieterin mehrfach geschlagen haben. Nun wurde auch gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 22.30 Uhr trat nun der Vater hoch aggressiv die Tür der Mitmieterin ein und beleidigte und bedrohte sie massiv. Sie wurde an der Hand verletzt und im Klinikum behandelt. Der Vater flüchtete in den angrenzenden Wald. Hier wurde er dann gegen 03.30 Uhr zitternd und durchnässt angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Morgen in einer Polizeizelle untergebracht.

- Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde am Samstagabend gegen 19.40 Uhr ein 30-jähriger Lüneburger mit seinem Pkw in der Soltauer Straße fahrend angetroffen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet. Zudem wurden bei ihm noch Betäubungsmittel aufgefunden.

Wenig später wurde dann in der Hindenburgstraße gegen 21.10 Uhr ein 24-jähriger Lüneburger mit syrischen Wurzeln mit einem Pkw fahrend angehalten. Auch er stand unter dem Einfluß von Drogen. Hier wurde ebenfalls ein VOwi-Verfahren eingeleitet.

 Schwarz, PHK -

Polizeikommissariat Uelzen

Bad Bevensen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 11.12.2020 führt die Polizei Bad Bevensen zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr verkehrsüberwachende Maßnahmen im Stadtgebiet durch. Hierbei können insgesamt drei Verstöße hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt werden. Bei allen Beschuldigten handelt es sich hierbei um Männer aus Bad Bevensen im Alter von 17, 22 und 67. Die Männer müssen sich nun in eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Suderburg - Verkehrsunfallflucht nach Abkommen von der Fahrbahn Am 11.12.2020 kommt es gegen 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Wriedel zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter befährt mit seinem LKW die dortige Bahnhofstraße in Richtung der B71. Dabei kommt er aufgrund von Gegenverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert eine dortige Birke, welche durch den Zusammenstoß mittig bricht. Anschließend entfernt sich der Führer des LKW vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Suderburg, Tel.: 05826 / 958970

Uelzen - Trunkenheitsfahrt mit Ausfallerscheinungen Am 12.12.2020, gegen 22:10 Uhr, kontrolliert die Polizei Uelzen ein auf der Wendlandstraße fahrenden PKW. Dieser ist den Polizeibeamten zuvor aufgrund diverser Ausfallerscheinungen in seiner Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 55-jährige Fahrzeugführer aus Soltau unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führt zu einem Wert von 1,07 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen muss sich der Mann aus Soltau nun in einem Strafverfahren verantworten. Weiterhin ist eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt worden.

Uelzen - Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis Am 13.12.2020 kontrolliert die Polizei Uelzen gegen 03:55 Uhr im Bohldamm einen dort fahrenden PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 33-jährige sri-lankische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da er seinen sri-lankischen Führerschein nicht rechtzeitig auf eine deutsche Fahrerlaubnis hat umschreiben lassen. Weiterhin kann festgestellt werden, dass seine 32-jährige Partnerin aus Uelzen als Halterin des PKW die Fahrt zugelassen hat, obwohl diese über den Umstand der ungültigen Fahrerlaubnis Kenntnis hatte. Beide müssen sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Versammlungen

Uelzen - Fridays for Future Am 12.12.2020 findet in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Versammlung / Mahnwache auf dem Herzogenplatz im Zusammenhang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen statt. Die Versammlung findet unter Einhaltung der niedersächsischen Corona-Verordnung statt und verläuft friedlich.

Uelzen - "Schutz und die Wiederherstellung der eingeschränkten Grundrechte"

Am 12.12.2020 findet in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr eine Versammlung auf dem Herzogenplatz mit dem Motto "Schutz und die Wiederherstellung der eingeschränkten Grundrechte" statt. Die Versammlung findet unter Einhaltung der niedersächsischen Corona-Verordnung statt und verläuft friedlich.

Corona

Uelzen - Verstoß gegen die niedersächsische Corona-Verordnung Am 13.12.2020 wird die Polizei Uelzen gegen 06:55 Uhr zu ruhestörenden Lärm aufgrund lautstarker Musik aus einer Wohnung entsandt. Vor Ort stellen die eingesetzten Polizeibeamten vier Uelzener im Alter von 15, 20 (2x) und 21 fest. Da alle vier Personen aus verschiedenen Haushalten kommen wird neben dem Verfahren hinsichtlich des ruhestörenden Lärms ein Ordnungswidrigkeitenverfahren hinsichtlich des Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung eingeleitet.

Polizeikommissariat Lüchow

Verstöße gegen Corona-Auflagen

Am Wochenende wurden weiterhin Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Richtlinien der geltenden Corona-Verordnung durchgeführt. Neben präventiven Kontrollen im Zuge von Streifenfahrten wurde ebenfalls Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Im Zuge dessen wurden festgestellte Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstagmittag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung ein land- und forstwirtschaftliches Gespann im Bereich Bergen an der Dumme. Der Anhänger des Gespanns, welches im öffentlichen Straßenverkehr festgestellt wurde, wies erhebliche technische Mängel auf. Wegen des Fehlens der Pflichtversicherung wurde ein Strafverfahren eröffnet. Des Weiteren wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Bandendiebstahl

Samstagnachmittag kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Dannenberg. Hierbei nahmen vier Täter Waren an sich und verstauten dieses teilweise in einem mitgeführten Kinderwagen. Nach einer Ansprache durch das Marktpersonal flüchteten zwei Täter. Diese konnten auf Grund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Beamten der Polizei Lüchow im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme festgestellt werden.

Verkehrsunfall auf der L232

Samstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 232 zwischen Tosterglope und Neu Darchau ein Verkehrsunfall in dessen Folge ein PKW stark beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer wich bei Regen einem Stück Rehwild aus und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem neben der Straße befindlichen Baum. Der Unfallbeteiligte wurde nicht verletzt.

Fahren unter Einfluss von Drogen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag unterzog eine Polizeistreife einen Fahrzeugführer in Woltersdorf einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die männliche Person unter Drogenbeeinflussung stand. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Erwerbes und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell