Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter nach räuberischen Diebstahl gesucht

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Ein Täter entwendete am Dienstag, 8. Dezember, gegen 20 Uhr in einem Supermarkt am Marktplatz Spirituosen. Nach der Tat wurde der Dieb durch zwei Mitarbeiter außerhalb des Geschäftes gestellt. Der Ganove zückte daraufhin ein Cuttermesser und bedrohte die beiden, um im Besitz der Ware zu bleiben. Anschließend flüchtete er in Richtung Nordring. Der Räuber ist 1,85 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jogginghose mit weißen Schriftzügen und weiße Sneaker. Der Tatverdächtige hatte ein Tuch vor dem Gesicht und trug zudem noch ein weißes Basecap sowie einen weißen Schal. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

