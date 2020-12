Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 11-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-PelkumHamm-Pelkum (ots)

Leicht verletzt wurde eine 11-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kamener Straße/Fangstraße am Dienstag, 8. Dezember. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lastwagenfahrer die Kamener Straße in westlicher Richtung und beabsichtigte dann nach rechts auf die Fangstraße abzubiegen. Die 11-Jährige befuhr die Kamener Straße in die gleiche Richtung und überquerte die Kreuzung Kamener Straße/Fangstraße. Der Lastwagen stieß beim Abbiegen gegen die 11-Jährige, die dann stürzte. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand geringer Sachschaden. (kt)

